Coronavirus, due nuovi casi a Nettuno: salgono a 30 in tutto i positivi accertati

Nettuno – Si registrano due nuovi casi di coronavirus a Nettuno. Si tratta di una donna di 38 anni posta in isolamento domiciliare e una donna di 80 anni che è stata ricoverata. Gli attualmente positivi salgono, in questo modo, a trenta. Tredici risultano ospedalizzati, quindici sono posti in isolamento domiciliare e due ricoverati presso la Clinica Villa dei Pini di Anzio. Lo rende noto il Comune di Nettuno.

