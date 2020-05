Fase 2 a Minturno, la Lega giovani: “Serve una nuova sanificazione”

Minturno – Dal 4 maggio anche a Minturno, come in tutta Italia, è iniziata la delicata fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui si prova a convivere con questo nemico invisibile, seppure con tutte le cautele del caso.

Proprio in tema di cautela è intervenuta la Lega giovani Minturno, che in una nota ha fatto sapere: “La popolazione nostrana ha finora dimostrato grande senso di responsabilità nel rispettare le norme dei molti decreti emanati per cercare di contenere l’espansione della pandemia.

Ad oggi però viviamo una fase nuova, che per quanto sia con maggiori libertà, deve essere affrontata con maggiore responsabilità. Dopo la prima sanificazione del paese – sottolineano dalla Lega giovani -, non ne sono succedute ulteriori per minimizzare il rischio.

Dunque – conclude la nota – per fronteggiare la fase 2, in sicurezza, noi chiediamo al sindaco Stefanelli, una nuova sanificazione delle strade e dei luoghi ad uso comune.”

