In consegna le mascherine a ogni residente di Montalto di Castro e Pescia Romana

Montalto – Dopo la distribuzione sul territorio delle mascherine agli anziani, ai disabili e alle persone più deboli, l’amministrazione comunale ha iniziato la consegna dei dispositivi di sicurezza individuali gratuiti a ogni residente di Montalto di Castro e Pescia Romana.

La consegna a ogni nucleo familiare sta avvenendo da parte dei volontari della Prociv Arci Vulci 1 e dell’Arciconfraternita di Misericordia in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune.

“Un intervento che vede in prima linea lo straordinario impegno delle associazioni di volontariato – dichiara il vicesindaco Luca Benni -. A loro va un particolare ringraziamento dall’amministrazione comunale per il grande senso civico che stanno dimostrando”.

Nei prossimi giorni le famiglie che non avranno ancora ricevuto le mascherine, potranno contattare il numero telefonico dedicato all’emergenza Covid 0766/870129.

