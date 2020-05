Isole ecologiche Ama: chiusa Ostia, Acilia un km di coda

Ostia – Per due mesi gli utenti hanno rimesso a posto casa, cantine e mansarde. E, poi, c’è chi ha sfalciato giardini e aiuole della villetta. Così gli ingombranti, in regime di lockdown, si sono accumulati. E ora che le attività stanno riprendendo, l’Ama lascia chiusa una delle due isole ecologiche del X Municipio e per l’altra l’orario è dimezzato.

Storia di ordinaria disorganizzazione all’Ama, l’azienda che si occupa di ambiente e rifiuti per conto del Comune di Roma. Da lunedì scorso è stata riaperta l’isola ecologica di via Domenico Morelli ad Acilia. Orario d’attività 7,00-12,00. E si è fatto subito ressa. Ogni mattina, compresa quella di oggi, mercoledì 6 maggio, le auto allineate in coda aspettano per centinaia di metri. “Stamattina la coda l’ho misurata – racconta Luigi De Angelis, presidente del comitato di quartiere Acilia-Prato Cornelio – Partiva dall’edicola di via di Saponara, superava il semaforo, si snodava dietro i campi sportivi di via di Macchia Saponara per raggiungere l’ingresso del centro Ama. Ben 950 metri di auto allineate”.

Il problema è che tante persone hanno accumulato rifiuti ingombranti e sfalci con potature. C’è, inoltre, il regolamento comunale che obbliga di tenere puliti da sterpaglie anche i lotti di terreno inutilizzati per scongiurare il rischio incendio. E molti si stanno adeguando. Così i cassoni nell’isola ecologica si riempiono rapidamente. “E si tarda a sostituirli con altri vuoti – insiste De Angelis – Con il risultato che c’è pure chi dopo aver fatto ore di coda, non può neanche scaricare”.

Chi abita a Ostia ha ancora più problemi: il centro Ama di piazza Bottero non ha riaperto. Un cartello scritto con il pennarello avverte gli utenti che il disservizio durerà “fino a nuove disposizioni”. “Sono arrivato fino sulla Pontina per scaricare dei mobili – racconta un utente di Ostia – e alla fine ci ho rinunciato. Aspetterò momenti migliori anche se mi scoccia pagare la tassa sui rifiuti e non poter disporre di un servizio adeguato”. Non la pensano in maniera tanto civile quanti con i loro rifiuti stanno alimentando le tante discariche disseminate a ridosso della pineta di Castelfusano e a Casal Bernocchi.