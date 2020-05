Ostia, il Bar Sisto riapre: il sapore del caffè per riscoprire il piacere di incontrarsi

Ostia – Ha tutto il senso dell’auspicio di tornare presto alla piena attività la riapertura del Bar Sisto avvenuta oggi in piazza Anco Marzio. Pochi clienti, allineati alle prescrizioni di distanziamento sociale, ma tutti entusiasti, hanno salutato l’evento.

E’ stata una riapertura vissuta con il sorriso sulle labbra e la speranza nel cuore quella registrata stamattina in piazza Anco Marzio (leggi qui). Il Bar Sisto, locale iconico attivo da 72 anni nel centro storico di Ostia, è tornato a far funzionare la macchina del caffè e gli strumenti di gelateria. Oggi la proprietà, come occasione di scambio di auguri, ha deciso di offrire la degustazione gratuita del caffè grazie anche alla collaborazione con “Tazza d’oro”.

In buon ordine, rispettosi delle norme legate al solo take away, i clienti hanno salutato la proprietà e i dipendenti cogliendo pienamente il senso dell’iniziativa. Il personale con emozione e grande disponibilità, ha indossato i dispositivi di sicurezza individuale somministrando nei bicchierini di carta caffè e cappuccini.

Tra i primi a salutare l’evento anche il capogruppo M5S del X Municipio, Antonino Di Giovanni, e il presidente di Confesercenti Ostia, Ginetto Pugliè.