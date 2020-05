Roma: profanato il sepolcro di Elena, morta in moto sulla via Ostiense

Roma – Sono due anni che Elena Aubry, 26 anni, non c’è più. E’ il tempo trascorso dal 6 maggio 2018, quando la giovane centaura, caduta dalla sua moto, perse la vita in via Ostiense.

Oggi ricorre, dunque, l’anniversario da quella tragedia (leggi qui). Ma quello che doveva essere un anniversario del ricordo pieno di commozione, si gonfia di rabbia e incredulità: qualcuno ha aperto il sepolcro di Elena al cimitero del Verano e ha trafugato le ceneri.

E’ la mamma a denunciarlo, prima attraverso un esposto contro ignoti presentato presso la stazione carabinieri di San Lorenzo, e poi attraverso il video che vi proponiamo. “Sono appena uscita dai Carabinieri per denunciare una cosa orribile, sono andata al cimitero perché domani sono due anni dalla morte di mia figlia, ed ho scoperto che il sepolcro è stato aperto e le sue ceneri sono state rubate” diceva ieri la donna sul suo profilo facebook. Graziella Viviano è distrutta, ma sapendo quanti amici tra motociclisti e anche tra noi giornalisti possono e vogliono aiutarla, prende un po’ di forza e lancia un appello che può aiutare a ritrovare i resti della sua amata figlia e a capire chi e perché, ha commesso questo ignobile gesto: “Vi chiedo un aiuto, molte persone volevano bene ad Elena e sono andate a trovarla. E’ importante sapere se c’è qualcuno che dopo il 7 dicembre può dire di essere andato da Elena e confermare se era tutto a posto o meno. Questo è molto importante, per restringere i tempi e capire da quando questo possa essere avvenuto”.

“Oltre alle ceneri di Elena, è stato rubato anche un quaderno dove sono stati scritti tanti pensieri rivolti a lei, quando abbiamo chiuso sigillato il sepolcro. Anche se trovate questo quaderno fatecelo sapere.”

“Datemi una mano – aggiunge – non abbiate paura scrivetemi. E’ già terribile perdere una figlia ma anche non trovarne più le ceneri, è qualcosa che non auguro veramente a nessuno.” Per restituirle basterebbe una lettera anonima dove viene detto dove ritrovarle.

“Voglio dire a questa persona, che non ha niente di Elena. Quelle sono solo ceneri che mi piacerebbe riavere, perché appartenevano ad una bellissima motociclista. Se pensava rubandole di prendersi il suo spirito si sbaglia di grosso, Elena non la ferma nessuno.”