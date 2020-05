Usura e sovraindebitamento, Corrado (M5S): “Bene i contributi regionali a fondo perduto per il comparto turistico”

Regione Lazio – “La crisi economica derivante dalla pandemia di Coronavirus rischia di alimentare il business della criminalità organizzata che si nutre delle difficoltà e della disperazione di Famiglie e imprese. Ho ribadito in più sedi istituzionali che è nostro dovere intervenire tempestivamente per evitare che, in assenza di altre fonti di liquidità, soprattutto tra le imprese, dilaghi lo strumento criminale dell’usura e del sovraindebitamento.

Il sequestro di beni del valore di oltre 5 milioni di euro effettuato ieri dai finanzieri del comando provinciale di Roma, in esecuzione di una misura di prevenzione richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia – che colgo l’occasione di ringraziare per l’attività quotidiana di contrasto alla criminalità organizzata – testimonia l’elevato grado di diffusione dell’usura sul territorio regionale e di come essa sia alla base di un giro di soldi talmente florido da consentire ai criminali di investire in società, immobili, finanziarie, polizze e beni di lusso per moltiplicare i guadagni. L’indagine, denominata Terza Età, ha consentito di ricostruire una serie di prestiti a tassi usurari, tra il 90% e il 180% annuo, con punte del 570%, erogati, per lo più, a imprenditori in gravi difficoltà economiche.”

Per questo accolgo con favore le iniziative regionali di destinazione di 20 milioni di euro, sotto forma di contributi a fondo perduto, a sostegno di tutti gli operatori del comparto turistico e di 400mila euro di contributo straordinario da assegnare alle Associazioni e Fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento, iscritte nell’elenco regionale, per l’erogazione di contributi fino a 3000 euro a famiglie e imprese vulnerabili e già precedentemente sovraindebitate.

L’usura e il sovraindebitamento possono essere realmente sconfitti solo se le Istituzioni tutte, Comuni, Regioni e Stato, ognuno per la propria parte, intervengono con misure di sostegno per eliminare quello stato di bisogno, di ricerca di liquidità, che spinge un’impresa o una famiglia a rivolgersi altrove per far fronte a bisogni primari o per far sopravvivere la propria attività economica. E’ questa l’unica, efficace, forma di prevenzione e contrasto che va messa in atto.

E’ questo che va ricordato a tutti coloro che ancora oggi criticano, per mere ragioni di appartenenza politica, misure come il Reddito di Cittadinanza, fortemente voluto e introdotto dal M5S, che funge anche da strumento di prevenzione di questi fenomeni criminali che si alimentano della disperazione dei cittadini.” – Così la consigliera regionale del M5S Valentina Corrado componente della commissione regionale antimafia.

