Buoni spesa, la denuncia di Ardea Solidale: “Servizio inefficiente, le famiglie non hanno cibo”

Ardea – “Sollecitati da molti cittadini siamo costretti a denunciare l’ inaccettabile inefficienza dei servizi sociali della città in merito all’erogazione dei buoni spesa“. È quanto si legge in un comunicato stampa di Ardea Solidale, un gruppo di cittadini del territorio che si è unito per far fronte all’emergenza Covid-19 attraverso azioni di volontariato.

“Registriamo – continua Ardea Solidale – la quasi impossibilità delle famiglie, molte delle quali senza nulla da mettere a tavola e con bambini piccoli, di potersi mettere in contatto con gli uffici preposti per sapere a che punto è la loro pratica e quando riusciranno a parlare con un addetto. Nessuno sa dare una minima spiegazione. Famiglie che vivono nell’incertezza e che avrebbero il diritto di sapere se la loro pratica è andata a buon fine o meno”.

“I servizi sociali con alcune di queste famiglie sembrano avere un atteggiamento inappropriato per quanto riguarda la questione dei buoni spesa. Consigliamo all’Amministrazione di mettere i Consiglieri di maggioranza a fare le chiamate e a smaltire le pratiche, poiché questi ultimi sembrano essere scomparsi. L’Assessore dovrebbe chiedere invece scusa a chi stasera non potrà cenare decentemente a causa dei ritardi dei suoi uffici“.

“Ricordiamo che non è il Comune – conclude il comunicato stampa – a dare gli aiuti ma lo Stato, e che il Comune deve sbrigare le pratiche con la stessa urgenza del Decreto che assegnava i fondi. Alcune famiglie esauste si stanno rivolgendo ai Carabinieri per un consiglio o altro. Noi di Ardea Solidale non potremo far altro che dare lo stesso consiglio a chi ci segnalerà ancora situazioni inaccettabili”.

