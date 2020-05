Covid-19, a Cerveteri la biblioteca comunale consegna i libri a domicilio

Cerveteri – Il comune di Cerveteri lancia il progetto “Un libro a domicilio”. Ad annunciarlo in diretta Facebook è stato il sindaco Alessio Pascucci. Nonostante la Biblioteca Comunale di Cerveteri rimanga chiusa a partire dal 6 maggio è possibile ricevere i libri a casa grazie alla collaborazione della Protezione Civile Comunale.

“Il progetto rientra nell’ambito delle tante iniziative culturali lanciate dall’amministrazione di Cerveteri durante l’emergenza per il Covid-19”, spiega Pascucci. L’obiettivo, prosegue il primo cittadino del comune a nord di Roma, “è portare la cultura a domicilio, consentendo a giovani e anziani di dedicarsi alla lettura, disponendo del patrimonio custodito nella nostra storica biblioteca comunale che solo poche settimane fa abbiamo dedicato ad un simbolo della Repubblica italiana come la senatrice Nilde Iotti”.

Le prenotazioni dei libri possono essere fatte dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 esclusivamente in via telefonica al numero 069943285. È inoltre disponibile un catalogo online dove poter prendere visione dei volumi ordinabili. La restituzione dei libri avverrà soltanto a seguito della riapertura della Biblioteca al pubblico.

