Covid-19 a Fiumicino, scendono a 22 i casi positivi accertati

Fiumicino – “Un nuovo aggiornamento sui contagiati da coronavirus in città mi è arrivato poco fa dalla Asl Rm3”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Attualmente – spiega – sono 22 le persone positive al Covid-19, quattro in meno rispetto a ieri, e 29 quelle in sorveglianza attiva. Per mantenere il trend positivo di questo inizio di Fase 2 e non buttare via i risultati fin qui raggiunti è fondamentale che tutti rispettino ancora le direttive sul distanziamento sociale e la sicurezza emanate da Governo e dalla Regione Lazio”.

