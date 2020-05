Fase 2, i giocatori della As Roma tornano ad allenarsi a Trigoria – VIDEO

Roma - Primo giorno di allenamenti per la Roma durante la Fase 2 di emergenza sanitaria legata al coronavirus. I giocatori, secondo il protocollo di sicurezza adottato dal club, sono arrivati a Trigoria scaglionati nel corso della mattinata e poi, su ognuno dei campi del centro sportivo, si sono allenati massimo in quattro seguiti da un membro dello staff tecnico di Paulo Fonseca.

L’arrivo al centro sportivo, il check della temperatura e la preparazione in stanza prima della sessione di lavoro sul campo. La prima giornata di allenamenti individuali dell’#ASRoma a Trigoria dopo lo stop per il Covid-19 è iniziata così. pic.twitter.com/yyh6MmuMDe — AS Roma (@OfficialASRoma) May 7, 2020

Il lavoro iniziale sarà prevalentemente atletico o individuale con il pallone al piede per riprendere il contatto. A comporre il primo gruppo di giocatori che si è allenato a Trigoria il portiere Pau Lopez,e poi Mancini, Santon,Kolarov, Veretout, Juan Jesus, Ibanez, Smalling, Dzeko, Mkhitaryan, Perotti, Mirante, Pastore, Zappacosta, Fazio, Under e Kluivert. Presente nel centro sportivo anche il ds Petrachi. (fonte Ansa, foto As Roma)