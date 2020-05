Ostia: 12enne scompare di casa, la disperazione dei genitori di Sara Visone

Ostia – “Aiutatemi a ritrovare mia figlia: Sara Visone, 12 anni scomparsa da Ostia oggi 07 Maggio 2020 alle ore 17.40 circa da Piazza Ener Bettica. Ha portato via un borsone nero (come in foto) Indossava jeans blu scuro con bottoni avanti.

Poi indossava una felpa bianca con zip davanti e cappuccio sempre bianco. Potrebbe avere come scarpe o le fila bianche alte o le nike 270 nere e un giubbottino di pelle nero.

Nel borsone nero potrebbe avere altri jeans blu e una felpa gialla. Alta h 1.50 peso 45 kg Non sappiamo se trattasi di allontanamento volontario perché è stato ritrovato il suo cellulare ora al vaglio della Polizia di Stato. Vi prego aiutateci e condividete ovunque”.

E’ il disperato appello che i genitori di Sara hanno mandato tramite social – con un post della mamma Daniela – nella speranza di rintracciare la figlia prima possibile. Si ipotizza un allontanamento volontario, magari una di quelle “pazzie” da adolescenti. Ma gli investigatori . comunque – non tralasciano alcuna pista. Se qualcuno dovesse vederla o avesse indicazioni da dare, può contattare il Commissariato di Ostia, che sta seguendo il caso.

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie del X Municipio