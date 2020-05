Ostia, ancora lavori sul ponte del lungomare

Ostia – Da venerdì 15 maggio e per 10 settimane il ponte del lungomare sul Canale dei Pescatori funzionerà a mezzo servizio. Sotto il viadotto che collega via dei Pescatori con via della Fusoliera l’Acea dovrà effettuare un intervento che non potrà escludere, per ragioni di sicurezza, la riduzione della carreggiata.

Si tratta, in particolare, di “lavori urgenti”, a cura dell’Acea, per la messa in sicurezza della struttura; lavori che prevedono la rimozione della stessa e della relativa tubazione.

In concomitanza, saranno effettuati interventi che riguardano la manutenzione delle strutture di appoggio situate sugli argini e la posa di una nuova struttura in carpenteria metallica che sarà di sostegno alle nuove tubazioni.

Per quanto riguarda il periodo di lavoro, questo è stato stimato 10 settimane lavorative e quindi gli interventi termineranno a fine luglio.

Non è stata ancora emessa l’ordinanza che disciplinerà il traffico ma c’è da ritenere che la circolazione sarà limitata verosimilmente ad una sola corsia. Si attende anche l’ordinanza della Capitaneria di Porto della prevedibile interruzione della navigazione del Canale dei Pescatori.

È singolare che gli operai tornino a lavorare nuovamente su quel ponte che è stato interessato da manutenzione straordinaria non più di un anno fa.

Va ricordato che contemporaneamente si sta per attuare la chiusura del Ponte di via di Castelfusano a monte del Canale dei Pescatori (doveva scattare oggi ma le transenne non sono state ancora posizionate) per lavori che dureranno fino al 29 maggio.