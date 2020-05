Roma, omicidio a Ponte Sisto: aggredito e ucciso sulla banchina del Tevere

Roma – Un uomo è stato aggredito e ucciso sulla pista ciclabile che corre sulla banchina del Tevere nei pressi di Ponte Sisto, al centro di Roma. L’allarme è scattato in seguito a diverse segnalazioni. Sul posto anche la polizia locale. Secondo quanto si è appreso, la vittima è stata trovata sulla pista ciclabile e presenta evidenti ferite sul volto e alle mani.

La polizia ha fermato il presunto responsabile. Si tratta di un romano di 45 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Reparto Tutela Tevere della polizia locale che stava effettuando un controllo nell’area golenale del fiume. A dare l’allarme alle forze dell’ordine diversi cittadini. (fonte Ansa)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana