Acilia, arrestato nonno pusher: nascondeva la cocaina in cucina, nel sacchetto di farina

Acilia – Era sicuro di poterla fare franca per l’età avanzata e per il nascondiglio in cui teneva la cocaina che smerciava, un sacchetto di farina nella dispensa della cucina.

E’ finito in manette B.R. un pensionato di 73 anni che arrotondava l’assegno dell’INPS con lo spaccio di droga. A ben poco sono servite la prudenza e gli orari dilazionati nei quali riceveva a casa i tossicodipendenti ai quali vendeva la cocaina. Gli investigatori del Commissariato Lido, coordinati dal primo dirigente Eugenio Ferraro, seguivano da tempo le mosse dell’anziano pusher e quando hanno fatto irruzione nell’appartamento sono andati a colpo sicuro.

Non è stato facile, però, trovare il “corpo del reato”, ovvero il quantitativo di stupefacente in vendita. La reticenza dell’uomo, che non ha saputo giustificare il possesso di oltre 1400 euro in banconote da 50 (sequestrate perchè di provenienza illecita), ha tenuto sulle spine gli agenti che hanno dovuto effettuare un’accurata perquisizione domiciliare.

Alla fine la droga è saltata fuori: 54 grammi di cocaina confezionata in bustine di cellophane nascosta nel sacchetto della farina all’interno di un pensile della cucina. Nonno pusher sperava che potesse essere considerato banale cercare la cocaina nella farina.

Il processo per direttissima ha convalidato l’arresto.