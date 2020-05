Anzio, un negozio online dona 80 mascherine moda alla locale Associazione Italiana Persone Down

Anzio – Ottanta mascherine moda, in cotone e Tnt, sono state donate dal negozio online Face to Face Style, di Andrea Giordani ed Elisa Mastella, alla sede Anzio/Nettuno dell’Associazione Italiana Persone Down, rappresentata dal Presidente Fabrizio Sabellico. La significativa iniziativa, pianificata dall’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana, si è svolta questo pomeriggio, in massima sicurezza, all’interno della Sala Cerimonie di Villa Corsini Sarsina.

“Dalla nostra piattaforma online – affermano Andrea Giordani e la stilista Elisa Mastella, che ha creato le originali mascherine moda – avevamo informato le nostre clienti che ad ogni mascherina acquistata ne corrispondeva un’altra che, successivamente, avremmo donato all’Associazione Persone Down. In pochi giorni siamo arrivati a quota ottanta, con la soddisfazione di aver portato un piccolo contributo per una grande causa”.

“La Città di Anzio, nel suo insieme, – afferma l’Assessore Velia Fontana – continua a dare prova di grande attenzione per il sociale. Come Amministrazione ringraziamo Face to Face Style per questa nobile iniziativa e la locale Associazione Italiana persone Down che, a sua volta, ha scelto di donare il 50% delle mascherine ad altre realtà del territorio“.

