Previsioni Meteo Italia fino al weekend

SITUAZIONE. L’alta pressione torna ad espandersi dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale e cerca di inglobare anche l’Italia favorendo una maggiore stabilizzazione del tempo ed un costante aumento delle temperature, anche grazie al supporto di correnti calde nord africane. Gli unici disturbi saranno rappresentati dal passaggio di velature e stratificazioni alte che da venerdì offuscheranno i cieli di molte delle nostre regioni a partire da ovest, con nubi che si faranno più compatte nel corso del weekend al Nord, tanto che sulle Alpi potranno verificarsi alcuni locali piovaschi.

Per un cambiamento significativo dovremo attendere la giornata di domenica, quando da ovest si farà strada una perturbazione responsabile di un peggioramento a partire dal Nordovest, preceduta da un debole fronte in grado di scaricare qualche goccia di pioggia domenica mattina su parte del Centro Italia. In sintesi:

METEO VENERDÌ. L’alta pressione favorirà una giornata stabile ma con cieli offuscati dal passaggio di velature e strati alti, senza però compromettere il bel tempo prevalente. Qualche addensamento un po’ più compatto si avrà nel pomeriggio sulle zone alpine, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in rialzo con massime che raggiungeranno i 26/27°C al Nord, sulle zone interne del Centro, sul Foggiano e versante occidentale della Sardegna.

METEO SABATO. Sarà sempre l’anticiclone nordafricano a dettar legge con tempo sostanzialmente stabile, anche se non del tutto soleggiato. Il passaggio degli strati alti si farà più insistente e le nubi tenderanno ad ispessirsi sabato dando luogo anche ad alcuni piovaschi sulle zone alpine. Farà comunque ancora caldo, tanto che si raggiungeranno punte di 26/27°C su tratti del Centro-Nord, localmente anche superiori sul Foggiano.

METEO DOMENICA. Le cose iniziano a cambiare per l’approfondimento di una saccatura sulla Penisola Iberica da cui si diparte un primo blando sistema frontale che impegnerà dalle prime ore della giornata il Centro-Sud con nubi estese ma fenomeni poco significativi. Contemporaneamente un altro fronte ben più attivo raggiungerà il Nordovest provocando un peggioramento che sarà anche intenso in serata e si propagherà a Sardegna e successivamente al resto del Nord. Le temperature subiranno una contenuta diminuzione al Nordovest, ma dovrebbero rimanere pressoché stabili ed anche piuttosto elevate altrove, con punte anche di 30°C in Sardegna. In ogni caso l’evoluzione per domenica non è ancora ben definita e vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.

Evoluzione Meteo Lazio

VENERDI’: Alta pressione ancora ben radicata sull’Italia a garanzia di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature molto miti, quasi di stampo estivo. Si segnala soltanto il transito di innocue velature stratiformi, a tratti anche estese, che potranno offuscare i cieli. Venti deboli sudoccidentali o a regime di brezza. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Commento del Previsore Lazio

Anticiclone in rinforzo con tempo in prevalenza stabile e soleggiato fino a sabato compreso su Toscana, Umbria e Lazio. I cieli tuttavia potranno venire a tratti offuscati dal passaggio di innocue nubi medio-alte e stratiformi. Il tutto in un contesto climatico diurno quasi estivo, con punte di oltre 25-26°C. Domenica spiccata variabilità tra sole e nubi irregolari, con anche qualche piovasco non escluso in mattinata sul medio-basso Lazio. Lunedì è invece attesa una perturbazione più incisiva, collegata ad un vortice ciclonico in approfondimento tra Spagna e Francia, con piogge e rovesci anche di una certa intensità in particolare sull’alta Toscana.