Associazione Futura: “Bene le prospettive sulla Roma-Latina, adesso il Comune sostenga il progetto”

Latina – “L’associazione Futura esprime soddisfazione per la notizia dello sblocco delle pubbliche del Lazio e per la nomina di un commissario per la realizzazione della Roma Latina, così come previsto nel nuovo decreto legge annunciato dal ministro De Micheli”. Lo dichiara l’associazione Futura di Latina.

“In questa direzione, per contrastare questa drammatica crisi, condividiamo quanto sostenuto dal consigliere regionale Enrico Forte, sulla necessità di rilanciare gli investimenti e sostenere la ripartenza dell’economia locale e regionale.

Cantieri ed opere darebbero ossigeno alle imprese, e la realizzazione della Roma-Latina è di un importanza strategica per lo sviluppo economico della provincia di Latina, favorendo la mobilità di merci e delle persone.

A tal fine occorre una sinergia ai vari livelli, centrale, regionale e locale. L’amministrazione comunale di Latina dovrà impegnarsi a sostenere questi progetti, ora più che mai di vitale importanza per rendere il capoluogo il vero volano della provincia e della regione”.

