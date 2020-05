Bonus spesa, a Terracina riaperti i termini per la presentazione delle domande

Terracina – L’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Azienda Speciale di Terracina comunicano che fino a lunedì 11 maggio, saranno riaperti i termini per la presentazione di nuove domande per l’assegnazione del bonus spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione del Coronavirus.

Le domande precedentemente escluse perché pervenute oltre i termini di scadenza del precedente avviso verranno automaticamente ammesse a questo nuovo avviso senza necessità di ripresentazione. Per quanto riguarda le card già distribuite, si comunica che verranno ricaricate entro la metà di questo mese e, anche in questo caso, non va ripresentata la domanda. Gli importi di tali ricariche saranno subordinati alle disponibilità residue dei fondi nazionali, regionali e del conto corrente attivato dal Comune.

Il testo dell’avviso, la modulistica e le modalità di presentazione delle nuove domande sono scaricabili dal sito dell’Azienda Speciale al link http://www.aziendaspecialeterracina.it/main.php?module=custom&content=servizi&tab=comune&idcategory=3&fld_id=18&tab=servizi#result.

Si specifica che le domande devono essere effettuate esclusivamente tramite il seguente indirizzo e-mail servizisociali@aziendaspecialeterracina.it, inviando una sola volta e con un’unica e-mail il modulo di domanda debitamente compilato, firmato e accompagnato dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

Per chi ha già presentato la domanda si raccomanda vivamente di non ripresentarla, onde evitare aggravi di lavoro che comporterebbero ritardi in sede di valutazione ed erogazione dei contributi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina