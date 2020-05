Fase 2 a Pomezia: l’Amministrazione incontra le società sportive che operano sul territorio

Pomezia – L’Assessore Giuseppe Raspa e la Presidente della Commissione Sport Luisa Navisse hanno incontrato oggi le società e le associazioni sportive che hanno in gestione impianti comunali e palestre scolastiche.

Diverse le questioni sollevate dalle realtà sportive, in primo luogo sulle condizioni di sicurezza per un’eventuale ripresa delle attività, ripartenza che sarà inevitabilmente diversificata in base ai diversi sport. Punto fermo per tutti la volontà di mantenere alta l’attenzione sui valori che lo sport veicola nella società, soprattutto in un momento di emergenza come questa dove la socialità, soprattutto per bambini e ragazzi, è stata azzerata.

“Voglio ringraziare tutte le associazioni intervenute – dichiara l’Assessore Raspa – perché lo hanno fatto con uno spirito propositivo e di collaborazione, spinte come sempre dalla passione per la loro attività. L’Amministrazione comunale sarà al fianco delle realtà sportive per supportarle, con tutte le misure possibili, nella fase della ripartenza, sia per chi avrà modo di riprendere a breve l’attività e chi dovrà ricominciare più tardi”.

“Gli incontri hanno messo al centro la salute e le famiglie – aggiunge il Sindaco Zuccalà – E’ alla nostra cittadinanza, e in particolare ai più piccoli, che stiamo pensando per organizzare al meglio la Fase 2 appena iniziata. L’attività sportiva, elemento fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, è uno dei settori in cui sarà necessario, con i contributi statali e regionali e con la collaborazione delle singole realtà del territorio, ripensare nuove forme virtuose di collaborazione e pianificazione”.

