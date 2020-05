Fiumicino, riprendono i cantieri nelle scuole del territorio

Fiumicino – “Sono ripresi dopo il fermo imposto dai vari dpcm, i lavori per la realizzazione delle 12 nuove aule presso la scuola in via Coni Zugna a Isola Sacra”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Caroccia.

“In contemporanea – aggiunge – vanno avanti anche i lavori per la realizzazione di una nuova palestra con annessi spalti presso la scuola media Segré, sempre a Isola sacra. Inoltre, dopo il completamento dei lavori di ammodernamento presso la palestra del plesso scolastico Lido Faro, sono in fase di ultimazione anche i lavori della palestra del plesso scolastico Marchiafava a Maccarese, lavori che tra breve si sposteranno nell’area giochi situata all’esterno del plesso stesso”.

“Sono in corso anche – conclude Caroccia – e proseguiranno fino all’inizio del prossimo anno scolastico, molteplici lavori di ampliamento e manutenzione sia sugli impianti murari in diverse scuole del territorio”.

