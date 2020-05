Fiumicino, riprendono i lavori sulle strade bianche rurali.

Fiumicino – “Sono ripresi i lavori sulle strade bianche rurali. Dopo gli interventi nelle scorse settimane da parte della Maccarese spa su via delle Pagliete e sul tratto di via dei collettori a Maccarese, da lunedì sono iniziati i nuovi interventi coordinati dall’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Fiumicino. In particolare si sta ristrutturando via Campo salino a Maccarese, per poi proseguire su tutte le altre strade rurali della località”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

