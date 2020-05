Fiumicino – “Finalmente, il Comune si ricorda delle strade acquisite ben sei anni fa ma mai sfruttate né, tanto meno, riqualificate. Vedesse però di non dimenticarsene di nuovo, visto che quelle di cui parliamo sono le uniche arterie in grado di collegare la scuola media, il centro sportivo e il centro abitato di Aranova: praticamente il cuore della viabilità della zona. Che l’Amministrazione comunale si adoperi subito, quindi, per renderle utilizzabili anche in futuro, e non solo per una marchetta elettorale estemporanea”, si legge in una nota diffusa da Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme.

“Il famoso ‘percorso salute’ che avrebbero dovuto inaugurare lunedì scorso e che prevedeva un percorso ciclo perdonabile chiuso al traffico, infatti, è tale solo di nome, perché di fatto è una strada sterrata, da motocross, abbandonata a sé stessa, priva di qualunque tipo di sorveglianza, senza divieto di transito e meta d’incivili che la trasformano in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. E dire – prosegue – che l’Amministrazione aveva assicurato che, dopo l’ingente lavoro di pulizia delle strade in questione, queste sarebbero state sottoposte a controllo costante. Eppure, non c’è una telecamera né un vigilante: cosa stiamo aspettando? Non è poi difficile immaginare che, essendo un percorso totalmente immerso nella natura, potrebbe essere pericoloso per una donna sola, ad esempio: possibile che l’Amministrazione non riesca a capirlo? Quindi, gli spazi ce li abbiamo – conclude Severini -, basterebbe saperli sfruttare un po’ meglio e metterli in sicurezza”.

Foto 3 di 3







Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino