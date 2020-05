Roma – “E uscimmo a riveder le stelle”… e la Luna. E che Luna. La scorsa notte il nostro satellite naturale ha dato spettacolo nei cieli di tutto il mondo con la così detta Superluna, la più vicina del 2020.

Normalmente si trova a una distanza di 384.400 chilometri, ma ieri la distanza si è accorciata a 361.184 chilometri. Perciò è apparsa il 7 per cento più grande e il 15 per cento più luminosa di una normale Luna piena.

di 4 Galleria fotografica La SuperLuna di maggio dà spettacolo nei cieli di Roma







Quella tra il 7 e l’8 maggio è stata la terza SuperLuna dell’anno, dopo quelle di febbraio e marzo 2020. In tanti si sono affacciati dalle finestre o dai balconi per scoprire e ammirare le bellezze del cielo notturno.

A Roma diversi curiosi si sono ritrovati per caso al Gianicolo, da dove hanno visto la Luna spuntare da dietro ai monti e affacciarsi lentamente su una Capitale che mai come in queste settimane – soprattutto di notte – si è ritrovata vuota e silenziosa.

Il Faro online – Foto © Daniele Bianchino