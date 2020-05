Ostia, in tre scendono in spiaggia: multa di 1200 euro

Ostia – Non resistono al richiamo del mare. Così, scendono in spiaggia e vengono multati: l’accesso agli arenili è ancora vietato a Roma.

È successo stamattina sulla spiaggia libera “Hakuna Matata” di largo dei Canotti. Tre persone, due donne e un uomo, sono scese in spiaggia per godersi la bella giornata di sole. Tempo dieci minuti, però, ed è arrivata la Polizia di Stato.

Una coppia di pattuglie, avvertite sai passanti, ha raggiunto il posto e ha riscontrato che effettivamente i tre stavano violando l’ordinanza che continua a vietare le spiagge. Perciò ha proceduto all’identificazione e al loro sanzionamento.

Per ciascuno dei contravventori è scattata una sanzione di 400 euro.

Le forze dell’ordine, come disposto in un vertice coordinato ieri dal Prefetto di Roma, si preparano per il week end intensificato i controlli, già molto stringenti . Nessuno sarà tollerato sugli arenili.