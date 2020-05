Regione Lazio, FdI: “Finalmente è stato convocato il Consiglio straordinario sulle mascherine”

Regione Lazio – “Finalmente è stata accolta la nostra richiesta di convocare un consiglio straordinario, il giorno giovedi 14 maggio alle ore 11:00, per parlare, alla presenza del presidente Zingaretti, delle questioni legati all’emergenza Coronavirus.

In particolare il Governatore dovrà dare le dovuto risposte sulla vicenda mascherine chiarendo i lati oscuri di questa vicenda e spiegando che fine hanno fatto gli oltre 14 milioni di euro dati come anticipo alla ditta di lampadine. Inoltre dovrà illustrare le iniziative intraprese per far fronte alla grave crisi economica che stanno vivendo le imprese del territorio.

Il gruppo di FdI aveva già ribadito la necessità di affrontare queste tematiche fin dal consiglio odierno in quanto le riteniamo di primaria importanza soprattutto come segno di attenzione e rispetto verso i cittadini e gli operatori sanitari. Assurdo inoltre che sia stata votata la modifica del regolamento del Consiglio regionale che potrebbe consentire di svolgere le sedute del consiglio in via telematica. Pratica che va contro le più elementari prerogative democratiche. Prima della votazione siamo intervenuti solo per ribadire la necessità che venisse modificato l’ordine dei lavori e venisse convocato appunto il suddetto consiglio straordinario.

A riguardo preme sottolineare che il regolamento regionale prevede che di fronte a una richiesta ufficiale di convocazione di un consiglio straordinario firmata da un quinto dei consiglieri il presidente del Consiglio regionale sia obbligato a convocarlo entro quindici giorni” – È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio