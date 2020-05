Ricatta l’ex con video hard, per un uomo di Gaeta scattano i domiciliari

Gaeta – Non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, iniziata qualche mese prima, e, così la sua ossessività ha preso piede, arrivando a ricattare la sua ex, con la “promessa” di rendere pubblici alcuni video dai contenuti sessuali espliciti che aveva girato quando stavano ancora insieme, in una sorta di revenge porn, che puntasse a demolire l’immagine di lei sui principali social network.

E ancora: nonostante la loro rottura, dovuta anche ad atteggiamenti violenti nei suoi confronti, lui continuava a tartassarla di chiamate e messaggi nel tentativo di una riappacificazione. Alla fine, la 27enne, non riuscendo più a tollerare il continuo e morboso controllo del suo ex, si è rivolta alle Forze dell’ordine del locale Commissariato. Da qui hanno preso il via le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Cassino, dottoressa Maria Carmen Fusco.

L’articolata attività d’indagine, delegata dalla competente Procura della Repubblica agli investigatori del Commissariato di Gaeta, ha consentito di ottenere inconfutabili riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese nelle denunce presentate dalla parte offesa.

A seguito di tale attività il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, concordando con la tesi investigativa, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari nei confronti del 36enne, incensurato, a cui sono stati contestati i reati di atti persecutori, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.

Nel corso della perquisizione è stato sequestrato, tra l’altro, numeroso materiale informatico e due coltelli che l’indagato avrebbe usato per minacciare la sua ex compagna.

