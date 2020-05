Coronavirus a Fiumicino, cala ancora il numero dei positivi: sono 20 in tutto

Fiumicino – “È arrivato poco fa il consueto aggiornamento dalla Asl Roma 3 sui contagi nel comune di Fiumicino“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Ad oggi le persone positive residenti in città sono 20 – sottolinea il sindaco -, una in meno di ieri. Sono 26, invece, le persone in sorveglianza attiva“.

“Ricordo che, anche se sono consentite le attività fisiche e motorie all’aperto – conclude il sindaco – sono vietati gli assembramenti e le spiagge rimangono chiuse ancora per qualche giorno. Le ragioni le abbiamo spiegate più volte (leggi qui). Faccio nuovamente appello al buon senso di ognuna e ognuno di voi”.

