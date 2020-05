Coronavirus a Pomezia, distribuiti oltre 500mila euro di buoni spesa

Pomezia – Salgono a 34 i cittadini di Pomezia guariti dal Covid-19. Ad oggi sono 17 i positivi, di cui 13 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati presso strutture ospedaliere.

“Continua a scendere il numero dei concittadini ancora positivi al Coronavirus – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – In questi primi giorni di Fase 2 proseguono i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare le prescrizioni, ma ciò che conta di più è la responsabilità di ciascuno di noi. La salute e il benessere della nostra comunità, così come la ripresa economica della Città, dipendono dalla collaborazione di tutti. L’Amministrazione comunale sta incontrando tutte le realtà produttive e sociali del territorio, per costruire insieme le condizioni migliori per ricominciare”.

Erogati ad oggi dal Comune di Pomezia 548.510 euro di buoni spesa. “Sono pervenute 5167 domande per i buoni spesa, di cui 2512 già lavorate dagli uffici – conclude il Primo Cittadino – Colgo l’occasione per ringraziare gli Uffici dei Servizi Sociali che lavorano senza sosta dall’inizio dell’emergenza per rispondere alle esigenze della cittadinanza più fragile in questo momento”.

