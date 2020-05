Covid-19, il sindacato Clas: “I lavoratori ospedalieri non possono essere di serie B”

Roma – Una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e ai ministri del Lavoro Nunzia Catalfo e della Salute Roberto Speranza, èstata inviata dal sindacato Clas sui tamponi e test sierologici per l’indagine di sieroprevalenzada Covid-19, che sono previste per tutto il personale sanitario all’interno dei nosocomi e RSA per arginare il diffondersi del Virus.

Il sindacato Clas denuncia che nonostante le segnalazioni già inviate in ordine al mancato riconoscimento del diritto alla salute anche per tutto il personale “non sanitario” interno alle strutture ASL (personale dei servizi ausiliari, portantini, addetti al pulimento, alle mense, alla raccolta rifiuti ordinari e speciali, alla sorveglianza e vigilanza, alla manutenzione), a tutt’oggi per loro non è stato previsto alcuno screening.

Davide Favero, presidente del sindacato, chiede che “per tutti i lavoratori venga garantita la medesima attenzione, prevenzione, sicurezza e monitoraggio clinico previsto per il personale sanitario medico/infermieristico, considerando “personale sanitario” tutti i lavoratori interno agli ospedali, cliniche e rsa, che sta rischiando la propria salute operando nelle strutture Covid e non solo, in servizi non strettamente medici, ma assolutamente essenziali.

A tutti questi lavoratori vanno garantiti i test sierologici e tamponi per consentire un contenimento del contagio all’interno ed all’esterno delle strutture ospedaliere, assicurando un’adeguata prevenzione sanitaria nel rispetto di quanto previsto anche dal Ministero della Salute”.

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Interni