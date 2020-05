Estate al mare ai tempi del Coronavirus? Il Comune di Formia si prepara e va a caccia di parcheggi

Formia – Estate al mare ai tempi del Coronavirus? Il Governo continua a non pronunciarsi con fermezza sul tema, ma al Municipio di via Vitruvio non vogliono di certo farsi trovare impreparati, qualora la stagione balneare, seppur con tutte le accortezze del caso, possa davvero ripartire.

Così, mentre i proprietari degli stabilimenti balneari sono al lavoro per mettere in sicurezza le strutture, l’amministrazione targata Villa si prepara per rendere migliore la fruizione del proprio lungomare.

In primis, nei giorni scorsi, il sindaco, Paola Villa, e l’assessore al Demanio, Paolo Mazza, hanno partecipato all’incontro con l’Assessore Regionale allo Sviluppo economico Orneli e i sindaci del litorale laziale, propedeutico alla definizione delle linee guida sull’utilizzo degli arenili per quest’estate.

Quanto alle spiagge libere, l’amministrazione ha fatto presente di essere pronta alla pubblicazione del bando per l’affidamento del salvamento con servizi annessi di noleggio ombrelloni e lettini e, in questo senso, ha sollecitato l’emanazione al più presto delle linee guida da parte della Regione.

Nel frattempo, il Comune di Formia sta già effettuando incontri tra tecnici esperti del settore, il sindaco Paola Villa e gli assessori competenti al ramo del demanio Marittimo Paolo Mazza e del Turismo Kristian Franzini, al fine di raccogliere proposte per le modalità di organizzazione degli arenili in questa situazione emergenziale.

La grande opportunità e la lungimiranza

Sarà un’estate diversa, lo sanno tutti. Ma diversa non vuol dire per forza peggiore. Non vuol dire che non nasconda in sé l’opportunità di evolversi, imparando dalle proprie debolezze e sviluppando i propri punti di forza. Per questo, l’assessore Mazza ha voluto sottolineare: “l’eventuale paventato contenimento degli spostamenti a livello regionale, se da un lato potrà penalizzare il nostro territorio su mancati arrivi di turisti provenienti dalla regione Campania, dall’altra, se gestito con lungimiranza, potrà rappresentare una grande opportunità di dialogo con mercati dall’enorme potenziale turistico del territorio quali, ad esempio, quello romano.”

L’auspicio, quindi, è di captare nuove possibilità anche in questo mare di difficoltà, per fare in modo che il comparto turistico nostrano ne risenta quanto meno possibile. “È comprensibile pertanto – prosegue Mazza – che il mese di maggio servirà a recepire immediatamente le linee guida in tema Covid sia per i tratti di arenile in concessione sia per i tratti di spiagge libere, per le quali si esperirà conseguentemente il bando per il salvamento e servizi collegati.”

Per questo, non bisogna farsi trovare impreparati. Per questo, in una ottica di positività e programmazione, si auspica che la città possa essere comunque interessata da una consistente presenza turistica che inciderà sul traffico veicolare cittadino e sulla disponibilità delle aree destinate alla sosta degli autoveicoli.

E per questo, l’Amministrazione Comunale è a caccia di parcheggi, la cui cronica mancanza affligge ancor più Formia nella bella stagione. Sul tema è già stata avviata la procedura di Avviso Pubblico per il reperimento di aree private da adibire a parcheggio autovetture ad uso temporaneo a carattere stagionale per l’estate 2020 ubicate nell’ambito territoriale ricompreso tra la linea di costa e la linea ferroviaria Roma-Napoli.

Il link tramite il quale è possibile scaricare l’Avviso Pubblico: https://www.comune.formia.lt.it/sites/default/files/allegati_albo/p6690.pdf.

