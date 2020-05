Fase 2, Corrado (M5S Lazio): “Pomezia è il volano dell’economia del centro Italia per la ripartenza”

Pomezia – “La rete tra aziende e istituzioni è fondamentale per far arrivare sui tavoli di Governo e Regione una visione unica e forte di sviluppo, che renda il territorio di Pomezia il volano dell’economia del centro Italia per la ripartenza. Abbiamo un polo di sviluppo tecnologico, logistico, innovativo, turistico e di eccellenze nazionali e internazionali importante che merita attenzione. Siamo alle porte della capitale d’Italia e abbiamo chilometri di spiagge, due grandi parchi tematici, 2400 posti letto in strutture alberghiere di livello, siti archeologici, riserve naturali, eccellenze gastronomiche. Abbiamo tutte le carte in regola per essere il volano del paese”.

Così in un post su Facebook Valentina Corrado, vicepresidente della commissione bilancio, commenta la partecipazione al tavolo Point del Comune di Pomezia, nato a Gennaio 2019 da un progetto dell’amministrazione 5 stelle, al quale siedono numerose aziende produttive del territorio e che in questi giorni ha visto la partecipazione del Viceministro allo sviluppo economico Buffagni.

“Ora più che mai – continua Corrado -, oltre alle misure che il Governo sta continuando a strutturare per affrontare questa crisi, è necessaria la realizzazione di interventi di più ampio respiro. Puntiamo sulla realizzazione di progetti che hanno un effetto moltiplicatore di rilancio e sviluppo dell’economia laziale, come l`interporto di Pomezia Santa Palomba, che trasformerà la modalità di trasporto delle merci e di collegamento dei porti europei, perché parte di un progetto di corridoio ferroviario merci scandinavo-mediterraneo.”

“Ringrazio il Viceministro Buffagni – conclude la Consigliera – per la sua presenza al tavolo, segno tangibile di attenzione alle esigenze del territorio. Il suo pragmatico contributo è stato importante perché oltre a rispondere ad alcune questioni poste dalle aziende, ci ha rappresentato le misure che sta portando avanti il Governo e le notevoli difficoltà legate alla macchina infernale della burocrazia, ricordandoci come, per aiutare imprese e famiglie, è necessario che tutti remiamo nella stessa direzione.”

