Fondi “Covid free”: ora si pensa a riaprire i mercati

Fondi – Nei giorni scorsi, Fondi è stata dichiarata “Covid free”, dopo che, da oltre una settimana, non si registrano più nuovi casi positivi in città. Una notizia confortante per il popolo fondano, che ha lottato strenuamente, rispettando (quasi sempre) le regole per mitigare il più possibile il rischio di contagio.

E con questa bella notizia, i fondani si preparano ad affrontare anche l’incognita della fase 2, che, a partire dal 4 maggio scorso, ha preso ufficialmente il via. Che si provi a convivere con il Coronavirus, che una parvenza di normalità torni a brillare su Castello Caetani.

Tra le prime “mosse” per la ripresa economica, c’è la riapertura dei mercati. Il vicesindaco Beniamino Maschietto, infatti, nei giorni scorsi, ha emanato due ordinanze che riguardano le aree di via Mola di Santa Maria e quelle di via Gioberti e viale Marconi.

“L’Amministrazione comunale – precisano il Vicesindaco e l’Assessore alle Attività produttive Giorgia Salemme – ha valutato l’esigenza di riavviare le attività mercatali, limitatamente al settore alimentare, al fine di rispondere alle esigenze espresse da esercenti, associazioni di categoria e cittadini, nel rispetto della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento, vigilando sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di esercenti e consumatori e predisponendo il contingentamento dei clienti all’interno delle aree predisposte.”

Una riapertura che tiene conto delle nuove esigenze, quindi, e che vedrà i banchi ricollocati, in modo da mantenere le distanze di sicurezza in considerazione dell’ampiezza delle aree mercatali sul nostro territorio.

In entrambi i casi – prosegue la nota – i banchi verranno collocati in modalità tale da rispettare le distanze di sicurezza, necessarie ad evitare assembramenti, per la sola vendita di prodotti alimentari. La vendita al pubblico avverrà nel rispetto degli orari prestabiliti. Presso il mercato di via Gioberti saranno altresì separati i varchi di ingresso e di uscita al fine di evitare la commistione degli avventori.”

Per entrambi i mercati, il numero di presenze all’interno delle aree sarà di 30 persone contemporaneamente, con avvicendamento di 1 a 1 (1 utente in entrata per ogni utente in uscita). Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio è demandato il controllo e la verifica del rispetto delle citate Ordinanze, nonché l’adozione di provvedimenti di loro competenza.

Infine, la riapertura sarà vincolata alle seguenti prescrizioni: i banchi di vendita devono essere allestiti ad una distanza di almeno 3 metri l’uno dall’altro; il numero massimo degli operatori commerciali rimane stabilito in 2 metri per banco; ogni operatore deve dotarsi dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti “usa e getta”.

E ancora: ogni cliente deve essere munito dei suddetti dispositivi di protezione individuale, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e altresì trattenersi all’interno dell’area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti; ogni cliente deve seguire e rispettare il percorso prestabilito, evitando l’incrocio tra gli utenti.

In ultimo, l’accesso all’area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti. Saranno sospese le attività di vendita da parte dell’Autorità competente, in loco, e ordinato lo sgombero dell’area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all’interno della stessa, il mancato rispetto delle norme indicate, con particolare rigore relativamente al distanziamento sociale.

