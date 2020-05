Gaeta, nasce l’associazione dei balneari di Serapo

Gaeta – Fronteggiare insieme questo difficile momento storico, con il Coronavirus e il distanziamento sociale che rischiano di riscrivere il futuro del turismo, del come andremo in spiaggia. Fronteggiarlo insieme perché l’unione fa la forza, perché uniti si vince, ma anche perché un coro di voci si fa sentire meglio di un’unica voce isolata.

Di cosa stiamo parlando? Della nuova associazione fondata dai balneari di Serapo, uno dei tratti di spiaggia più bello dell’intero litorale pontino, che si estende dalla pendici di Monte Orlando, fino ai resti della villa romana nei pressi di Gneo Fonteo.

“L’obiettivo, divenuto impellente – sottolineano dall’associazione stabilimenti balneari “Spiaggia di Serapo” – alla luce del periodo storico che stiamo vivendo, è quello che di promuovere, sia con il supporto tecnologico sia con iniziative, la Città di Gaeta, le sue bellezze naturalistiche, storiche e culturali, e in modo particolare la sua spiaggia per eccellenza: Serapo.”

Nella consapevolezza che, oggi, anche la promozione turistica passa attraverso l’uso delle moderne tecnologie con le quali è possibile raggiungere chiunque in tutto mondo, gli operatori balneari di Serapo hanno convenuto di riunirsi in un’associazione. Per promuovere al meglio il litorale di Serapo, i balneari si sono affidati allo studio Innovation Projects di Gianpiero Di Cecca.

Ma questo gruppo di balneari non è nuovo a questo tipo di iniziative. Già qualche anno fa, infatti, hanno contribuito, a proprie spese, all’apertura di un ufficio informazioni turistico chiamato “informare” in cui veniva data assistenza a 360° ai turisti.

“L’auspicio – conclude il presidente Giorgio Riciniello – e di questo ne siamo sicuri, è che nel tempo il nome della città venga conosciuto sempre di più, ci sia sempre maggiore curiosità da parte dei turisti di conoscere questo territorio, sia in un ambito nazionale che internazionale. Naturalmente, siamo disponibili a confronti e progettualità comuni, in sinergia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gaeta che con altri Enti e Associazioni che hanno gli stessi obiettivi”.

