Ladispoli, da lunedì 11 maggio nuovi orari per l’isola ecologica di via degli Aironi

Ladispoli – Il consigliere delegato all’Igiene urbana, Carmelo Augello, rende noto che da lunedì 11 maggio il Centro Comunale di via degli Aironi amplia l’orario di apertura.

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 e l’accesso sarà consentito ad un solo utente per volta che non potrà sostare all’interno per un tempo superiore al necessario per svolgere il conferimento e comunque non superiore a 20 minuti.

Per accedere al centro raccolta è indispensabile rispettare le misure di sicurezza e cioè: evitare assembramenti, mantenere la distanza interpersonale non inferiore ad un metro; attendere il proprio turno rimanendo all’interno del veicolo a motore spento senza intralciare il transito della strada di accesso. I rifiuti devono essere conferiti già differenziati presso la propria utenza non eccedendo nel limite quantitativo consentito dal regolamento.

Si ricorda che, vista l’emergenza Covid-19, il Centro Comunale di via degli Aironi deve essere utilizzato solo in caso di effettiva ed indifferibile necessità, rispettando tutte le misure di sicurezza.

