Ladispoli, Lazzeri: “Il mercato ortofrutticolo rispetta tutte le norme di sicurezza”

Ladispoli – “Nei giorni scorsi, insieme al delegato ai Mercati, Franco Pettinari, abbiamo fatto un accurato sopralluogo al mercato giornaliero ortofrutticolo di via Ancona/Via Odescalchi. Avevamo infatti avuto delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini, che lamentavano alcune inadempienze da parte degli operatori”, spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione del Comune di Ladispoli.

“E’ stata occasione per ricordare a tutti – sottolinea l’assessore Lazzeri – come operare correttamente nel rispetto del Dpcm, dei cittadini che li vi fanno acquisti e degli stessi operatori”.

