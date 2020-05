Latina, gira in centro armato di coltello e bastone e aggredisce gli agenti

Latina – Nel pomeriggio odierno, due equipaggi della Squadra Volante, a seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza 113, si portavano in questa via Don Morosini dove veniva segnalato un uomo che si aggirava tra i passanti, armato di un bastone e di un coltello; giunti sul posto immediatamente gli operatori notavano il soggetto che, alla vista delle volanti, brandendo il coltello, si dirigeva con fare minaccioso verso gli operatori.

Poiché il pericoloso individuo non desisteva dalla condotta aggressiva, i poliziotti si vedevano costretti ad immobilizzare il malfattore, il quale tuttavia opponeva ferma resistenza e procurava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni ad uno degli operatori di polizia intervenuti.

La persona fermata, in evidente stato di ebbrezza alcolica, veniva condotta in Questura ed identificato come cittadino rumeno, del 1973, con precedenti di polizia; lo stesso veniva tratto in arresto per resistenza e lesioni a P.U e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Contattato il P.M. di turno d.ssa Taglione, lo stesso disponeva che l’arrestato fosse trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

Ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in tribunale, e che il sistema ghiacciato italiano prevede tre gradi di giudizio e la presunzione di innocenza fino a sentenza