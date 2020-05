LIVe-Sailing Club Championship, secondo week end di qualificazione con altri 28 team “in acqua”

Dopo il primo settimana di regate virtuali, i club della Lega Italiana Vela tornano “in acqua” oggi e domenica per la seconda fase di qualificazione del LIVe-Sailing Club Championship, il campionato per club sulla piattaforma “Virtual Regatta” che vede la partecipazione di ben 180 velisti-giocatori in rappresentanza di sessanta club.

Ogni Yacht club partecipa con una squadra di tre timonieri-giocatori che si alterneranno per disputare le sessioni di gioco che compongono il campionato. Dopo il primo fine settimana di regata, con 32 club in acqua, la fase di qualificazione prosegue domani e domenica con altri 28 club suddivisi in 4 batterie (Eco e Foxtrot regatano sabato mentre le batterie Golf e Hotel regatano domenica).

Ogni batteria disputerà 12 prove (4 per ciascun timoniere) al termine delle quali le squadre che rientreranno nel primo 50% della classifica, vale a dire i primi quattro di ciascuna batteria, accederanno ai Quarti di finale.

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio ha dominato nella batteria Alfa il Reale Yacht Club Canottieri Savoia con ben sei primi posti parziali, mentre nella batteria Bravo si è aggiudicata la vittoria il Circolo Nautico il Maetrale. La Sezione Vela Guardia di Finanza ha conquistato la prima posizione nella batteria Charlie, mentre il Tognazzi Marine Village si è imposto fra i club in regata nella batteria Delta. Con loro altri 12 club si sono aggiudicati l’accesso ai quarti di finale andando a riempire le prime caselle del tabellone che si completerà domenica con i nomi di tutti i 32 club che parteciperanno sabato 16 e domenica 17 alla successiva sessione di regate virtuali.

Con il medesimo criterio verranno scegli i migliori 16 club che prenderanno parte alle semifinali di sabato 23 maggio. I migliori 8 club risultanti dalle semifinali accederanno alla finale che si disputerà la mattina di domenica 24 maggio. Al team vincitore in premio una giornata di allenamento a bordo di un’imbarcazione della classe J70 con un campione olimpico di vela, messo a disposizione dalla Legavela Servizi Srl.

La diretta streaming con i campioni della vela

Ma la regata non sarà solo un gioco. Tutte le fasi verranno trasmesse LIVE dalle 9.50 sulla pagina Facebook della Lega Italiana Vela con interventi in diretta di grandi campioni della vela, dei presidenti dei club velici e dei rappresentanti delle istituzioni sportive che avranno modo di commentare la regata e di far conoscere al grande pubblico della rete come gli yacht club si stanno preparando alla ripresa.

Ospiti speciali del LIVE Streaming saranno nella giornata di domani il pluricampione del mondo Lorenzo Bressani e il tecnico federale della classe olimpica Nacra 17, Gabriele Bruni. Con loro anche il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione che affiancherà il vice presidente della LIV, Alessandro Maria Rinaldi. Domenica a commentare le regate virtuali assieme al presidente della Lega Italiana Vela, Roberto Emanuele de Felice, ci sarà anche Giancarlo Simeoli del Centro Sportivo Aeronautica Militare, assieme al campione italiano ed europeo per club Simone Ferrarese del Circolo della Vela Bari.

“La Lega Italiana Vela non subisce, ma agisce creando il LIVe-Sailing Championship. La partecipazione di 60 club con il coinvolgimento di ben 180 soci rappresenta un segnale tangibile della voglia di ritornare in acqua che hanno le nostre società e del desiderio di riprendere il circuito di regate” ha detto il presidente della Lega Italiana Vela, Roberto Emanuele de Felice, che ha aggiunto “l’emergenza sanitaria ci impone una revisione delle date dei primi eventi a calendario, ma siamo certi che sulla scia dell’entusiasmo registrato con la regata virtuale riusciremo ad avere un buon numero di circoli presenti con la propria squadra al Campionato italiano assoluto dal 16 al 18 ottobre a Rimini“.