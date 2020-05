Nettuno, nuovo caso di coronavirus: sale a 24 il numero dei positivi

Nettuno – “Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato a Nettuno. Si tratta di una donna di 61 anni posta in isolamento domiciliare. Un decesso è stato registrato dalla Asl di Latina riconducibile al caso di Nettuno che dovrà essere registrato dalla Asl Roma 6″. Lo comunica attraverso una nota stampa il Comune di Nettuno.

“Gli attualmente positivi – continua il Comune – sono ventiquattro, undici dei quali ospedalizzati, undici in quarantena e due ricoverati presso la Clinica dei Pini di Anzio. Undici i cittadini posti in isolamento domiciliare”.

