Ostia, affacciati alla finestra: ci sono Antonio Giuliani e la sua “banda”

Ostia – Se andare al teatro non si può, è il teatro che va a casa della gente. Anzi, sotto casa degli spettatori. E’ l’idea che anima “Sotto lo stesso cielo tour” che Antonio Giuliani e la sua simpatica banda di scalmanati stanno portando in giro per Roma.

Oggi lo spettacolo fa tappa a Ostia. L’appuntamento è per le ore 19,00 davanti alle palazzine delle case popolari di via dell’Idroscalo, numero civico 77. Nel grande parcheggio delle case Ater verrà montato il palco dotato di maxischermo dal quale il comico, affiancato dal virtuoso del violino Andrea Casta, intratterrà per più di un’ora quanti potranno seguire lo spettacolo affacciandosi semplicemente dalla finestra o dal balcone. Ovviamente, l’evento verrà trasmesso in diretta streaming anche sui profili social di Antonio Giuliani e di Andrea Casta.

Il format, voluto dall’associazione “Salvabebè-Salvamamme” e sostenuto dalla Regione Lazio con la collaborazione dell’Ater, vuole offrire un momento di svago in questo difficile periodo di isolamento sociale dettato dall’emergenza covid-19. “Sotto lo stesso cielo tour” si è già esibito con successo il 25 aprile a Tor Bella Monaca e il 1° maggio a Torpignattara.

Stasera con Antonio Giuliani e Andrea Costa si esibiranno anche il musicista (nato e cresciuto a Ostia) Alberto Laurenti con Nadia Natali, Cinzia Tedesco e Umberto Sansovini. Dj set di Gabry Imbimbo.

Allo spettacolo si affianca l’iniziativa a sostegno delle famiglie bisognose curata dalla onlus “Salvabebè-Salvamamme”.

Una curiosità è legata alla zona in cui si terrà lo spettacolo. Come ricorda il libro “Ostia set naturale” (lo trovi qui), in quello spiazzo nel 1994 venne girata una delle scene del film “I mitici – Colpo gobbo a Milano“: Claudio Amendola e Monica Bellucci cavalcavano una moto sotto la regia di Carlo Vanzina.