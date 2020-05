Pesce take-away, formula “drive” per la solidarietà a Fiumicino

Fiumicino – Anche oggi grazie a Gennaro Del Prete e alle cooperative pescatori di Fiumicino, la Misericordia ha potuto distribuire pesce per un totale di 30 famiglie (con 90 adulti e 30 minori).

Oggi tutto ha funzionato benissimo, perché chi poteva è andato a ritirare direttamente il pesce offerto. “Abbiamo contingentato gli arrivi per non creare assembramenti, diversificando gli orari e distanziando le persone di 10 minuti una dall’altra”, spiega la responsabile della Misericordia di Fiumicino, Elisabetta Cortani.

Oggi anche una grande novità: è stata sperimentata con successo la formula “Drive”, cioè l’utente non è sceso dalla vettura, ma dopo aver dato nome, cognome e numero di riferimento già fornito dal servizio di assistenza comunale (che in sostanza è l’identificativo del pacco), ha potuto far caricare il pesce direttamente in macchina, senza neanche scendere, appunto.

Questo sistema – collegato col tradizionale porta a porta per chi non aveva possibilità di muoversi – ha permesso di coprire tutta la zona di Fiumicino paese, Focene, Parco Leonardo e Isola Sacra.