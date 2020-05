Serie A, il Napoli a Castel Volturno per gli allenamenti

Napoli – La certezza è arrivata con il secondo giro di test. Tutti i calciatori del Napoli sono negativi al covid-19 e quindi la stagione azzurra riparte domani.

Sono passati quasi due mesi dall’ultima volta che Mertens, Insigne e compagni corsero insieme al centro tecnico di Castel Volturno, il 12 marzo scorso, poi arrivò il lockdown e da allora ognuno ha fatto esercizi in casa, correndo sul balcone come Insigne o sollevando magnum di vino come Mertens.

Domani si riparte con una doppia seduta di allenamento singolo e facoltativo. Vuol dire che i calciatori arriveranno a gruppi a Castel Volturno, già vestiti per scendere in campo, anzi per distribuirsi sui tre campi, e svolgeranno test atletici e l’inizio di una preparazione che somiglierà a quella estiva, visto che dopo due mesi senza pallone bisogna ripartire praticamente da zero e che se riprenderà la stagione si giocherà a metà giugno.

L’allenamento è facoltativo perché i giocatori possono scegliere se parteciparvi, ma dal club assicurano che tutti saranno presenti all’appuntamento. Ognuno riceverà tre completi da gioco e tute, perché gli uffici e l’indotto del Napoli resta fermo al momento e quindi i calciatori faranno il bucato a casa, presentandosi già vestiti per il campo.

Il club sta poi valutando se fare nei prossimi gironi un vero e proprio ritiro a Castel Volturno o proseguire nella modalità campo-casa. I giocatori del Napoli hanno atteso in modo responsabile questo momento, sono rimasti tutti in città e in contatto praticamente quotidiano con il tecnico Gattuso che insieme al suo staff ha preparato il lavoro che si andrà a fare a domani.

(fonte@ansa.it)