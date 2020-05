Spadafora: “Pronte le linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra”

Roma – Lo annuncia il ministro Spadafora direttamente sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il Governo sta lavorando ai documenti da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico.

“Gli italiani torneranno a praticare sport. La loro passione”

Preme lo sport per ripartire in senso completo. E’ necessario riaprire centri sportivi e palestre. Luoghi in cui atleti e non praticano attività sportiva. Lo dice il Ministro: “Siamo pronti per sottoporre all’attenzione del Comitato Tecnico Scientifico le linee guida per la ripresa degli allenamenti degli sport di squadra”. E aggiunge: “Ma non solo. Per tutti i cittadini. Sottoporremo al CTS anche le linee guida per la riapertura delle piscine, centri tennis e tutti quei posti in cui gli italiani possono seguire la loro passione sportiva e attività”.

“Saremo rapidi per gli aiuti economici”

Insieme al capo di Gabinetto Giovanni Panebianco, vicecapo di Gabinetto Marco Salzano e sottosegretario allo sport Giuseppe Pierro, Spadafora mostra un tavolo pieno di fascicoli. Intanto Sport e Salute ha inviato altri 30 mila bonifici. Lo indica il Ministro dello Sport: “Nel prossimo decreto saranno presenti altri aiuti. Saremo rapidi”.

“Domani giudizio sul protocollo della Federcalcio”

Come annuncia il Coni, sul suo sito ufficiale, il 14 maggio si svolgerà un incontro con la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Italiano: “Una riunione per discutere delle riaperture e faremo il punto della situazione”. Lo sottolinea Spadafora. Anche per il calcio c’è una notizia importante: “Probabilmente domani il Comitato Tecnico Scientifico darà il suo parere al protocollo presentato dalla Federcalcio”. E conclude: “Grazie a tutti”.

Di seguito il comunicato del Coni

“Il presidente del Coni (Comitato Olimpico Italiano), Giovanni Malagò, dopo un colloquio telefonico con il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha convocato una riunione straordinaria della Giunta Nazionale per giovedì 14 maggio alle ore 15. Sarà la 1101esima riunione dell’organo direttivo e si svolgerà in video conferenza.

Parteciperanno ai lavori anche il ministro Spadafora e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Alla riunione della Giunta è stato invitato anche il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco.

Questo l’Ordine del Giorno

Verbale Riunione 26 marzo 2020

Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport

Attività Olimpica e Alto Livello

Attività Federazioni Sportive Nazionali – Discipline Sportive Associate – Enti di Promozione Sportiva – Attività Antidoping

Affari Amministrativi

Varie e proposte dei Membri della Giunta Nazionale”.

(Il Faro on line)