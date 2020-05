Tpl Fiumicino, da lunedì 11 maggio attive 5 nuove linee bus: orari e fermate

Fiumicino – “Da lunedì 11 maggio partirà il Piano di Esercizio completo del trasporto pubblico locale“. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio. “Il nuovo piano – spiega – prevede l’attivazione di altre cinque linee: la linea 5 (seconda circolare di Isola sacra), la linea 6 (terza circolare di Isola sacra), la linea 11 (nuova circolare di Fregene, la sua attivazione prevede la soppressione della linea 12), la linea 15 (Borgo di Palidoro-Aranova) e la linea 16 (Borgo di Palidoro-Stazione di Maccarese)”.

“Su tutti i mezzi si seguiranno le nuove direttive previste dalla recente ordinanza regionale. In particolare: sarà sospesa la vendita diretta dei biglietti da parte dall’autista, sarà necessario salire sull’autobus premuniti del titolo di viaggio; è previsto dai 6 anni in su l’obbligo di indossare mascherine e guanti; vanno mantenute le distanze di sicurezza sia alla fermata che in salita e in discesa dal mezzo; vanno seguite le indicazioni sulle porte per salire e scendere; non avvicinarsi al conducente; non prendere i mezzi in presenza di sintomi influenzali”.

“Sarà pronta ai capolinea una vettura di scorta – prosegue Calicchio – che partirà in ogni momento e per quella linea che dovesse rivelare una utenza maggiore del possibile. Così l’autista che non potrà far salire i passeggeri in esubero avvertirà subito la navetta bis che coprirà le eventuali eccedenze. Il contapersone inserito sulla porta anteriore comunicherà con il display il quale segnalerà con la scritta completa appena si raggiungerà le persone indicate nell’ordinanza (il 50% della portata del mezzo)”. “Usare i mezzi di trasporto pubblico locale è un modo di spostarsi sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente”, conclude l’assessore.

I percorsi

Linea 5, seconda circolare Isola Sacra

Fermate:

Viale Traiano, Passerella – Vai Fiumara 24, Campo sportivo Desideri – Vai Fiumara, 68 – Via del Faro, 50 – Via del Faro, 115 – Via Bezzi, civ. 26 – Via Bezzi, angolo Via Ambrosini – Via Trincea delle Frasche, civ, 356 – Via Trincea delle Frasche, civ, 280 – Via Trincea delle Frasche, angolo Via Passo Buole – Via Passo Buole, civ. 95 – Via Passo Buole, civ. 59 – Via Passo Buole, civ. 49 – Via Coni Zugna 152, dopo rotonda – Via Coni Zugna, Scuola Comunale – Via Coni Zugna, Poliambulatorio ASL – Via di Villa Giglielmini, ingresso Parco – Viale Traiano, Ponte II Giugno – Viale Traiano, civ. 41 – Viale Traiano, Passerella

Orari di partenza:

06:50 – 07:10 – 07:30 – 07:50 – 08:10 – 08:30 – 08:50 – 09:10 – 09:30 – 09:55 – 10:20 – 10:45 – 11:10 – 11:35 – 12:00 – 12:25 – 12:50 – 13:10 – 13:30 – 13:50 – 14:10 – 14:30 – 14:50 – 15:10 – 15:30 – 15:50 – 16:10 – 16:30 – 16:50 – 17:15 – 17:40 – 18:05 – 18:30 – 18:55 – 19:20 – 19:45 – 20:10 – 20:35

Linea 6, terza circolare Isola Sacra

Fermate:

Viale Traiano, Passerella – Via Giorgio Giorgis 10 – Via Giorgio Giorgis, civ. 70 – Via Giorgio Giorgis, Parrocchia S.M. Stela Maris – Via Giorgio Giorgis, civ. 164 – Via Giorgio Giorgis, civ. 222 – Via del Faro, Scuola Comunale Emilio Segrè – Viale Danubio, popolari – Viale Danubio, case palasport – Via Giuseppe Frassunetti – Via Bezzi, angolo Via Ambrosini – Via Trincea delle Frasche, civ, 356 – Via Trincea delle Frasche, civ, 280 – Via Trincea delle Frasche, angolo Via Passo Buole – Via Trincea delle Frasche, civ. 142 – Via Trincea delle Frasche, civ. 155 – Via Trincea delle Frasche, Ristoaereo – Via Trincea delle Frasche, civ. 85 – Via Trincea delle Frasche, Vivaio Eden Garden – Via Trincea delle Frasche, civ. 25 – Via della Scafa, civ. 342 – Via della Scafa, Angolo Via Valderoa – Via della Scafa, Fronte Ceramica Appia Fiumicino – Via della Scafa, Fronte Elite – Vai della Scafa 131 – Vai della Scafa, Cantieri navale – Viale Traiano, Ponte II Giugno – Viale Traiano, civ. 41 – Viale Traiano, Passerella

Orari di partenza:

06:55 – 07:25 – 07:55 – 08:25 – 08:55 – 09:25 – 09:55 – 10:25 – 10:55 – 11:25 – 11:55 – 12:25 – 12:55 – 13:25 – 13:55 – 14:25 – 14:55 – 15:25 – 15:55 – 16:25 – 16:55 – 17:25 – 17:55 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:55 – 20:25 – 20:55

Linea 11, nuova circolare di Fregene – L’attivazione delle linea 11 prevede la soppressione della linea 12

Fermate:

Via della Pineta di Fregene, altezza distributore Q8 – Via della Pineta di Fregene, civ. 28 – Via della Pineta di Fregene, altezza Viale di Porto – Via della Pineta di Fregene, civ. 16 – Via della Pineta di Fregene, incrocio Vai Andora – Via della Pineta di Fregene, altezza Pronto Soccorso – Via Portoazzurro, altezza Via Cervia – Via Porto azzurro, altezza Via Sestri Levante – Via Jesolo, civ. 32 – Lungomare di Ponente, civ. 76 – Lungomare di Ponente, altezza stabilimento Sogno del mare – Lungomare di Ponente, altezza stabilimento Lido – Viale Viareggio, civ. 20 – Viale Viareggio, civ. 85 – Viale Viareggio, civ. 150 – Viale Viareggio, civ. 185 – Viale Viareggio, civ. 217 – Viale Viareggio, civ. 254 – Via Gioiosa Marea, civ. 75 – Via Gioiosa Marea, civ. 36 – Via Castellammare, civ. 279 – Via Castellammare, civ. 254 – Via Castellammare, civ. 165 – Via Castellammare, civ. 138 – Via Castellammare, civ. 91 – Via Castellammare, civ. 69 – Via Castellammare, altezza Banca di Roma – Via Castellammare, Pineta – Via della Pineta Fregene, altezza Pronto Soccorso – Via della Pineta Fregene, altezza distributore Q8

Orari di partenza:

07:30 – 08:05 – 08:40 – 09:15 – 09:50 – 10:25 – 11:00 – 11:35 – 12:10 – 12:45 – 13:20 – 13:55 – 14:30 – 15:05 – 15:40 – 16:15 – 16:50 – 17:25 – 18:00 – 18:35 – 19:10 – 19:45 – 20:20

Linea 15, Borgo di Palidoro – Aranova

Percorso di andata: Palidoro – Aranova

Fermate:

Borgo di Palidoro – Via San Carlo a Palidoro, Poliambulatorio – Via Aurelia, altezza Stazione di Palidoro – Via Aurelia, altezza Semafori – Via Aurelia, Aranova – Via Michele Rosi, Scuola – Via Michele Rosi, altezza Distributore – Via Michele Rosi civ. 160 – Via Michele Rosi civ. 186 – Via Michele Rosi, Ufficio Postale – Via Michele Rosi, Ufficio Postale – Via Siliqua, civ. 147 – Via Siliqua, civ. 121 – Via Siliqua, civ. 83

Orari di partenza:

07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00

Percorso di ritorno: Aranova – Palidoro

Fermate:

Via Siliqua, civ. 83 – Via Siliqua, civ. 121 – Via Siliqua, civ. 147 – Via Michele Rosi, Ufficio Postale – Via Michele Rosi, Ufficio Postale – Via Michele Rosi civ 186 – Via Michele Rosi civ 160 – Via Michele Rosi altezza Distributore – Via Michele Rosi, Scuola – Via Ferdinando Beri altezza Via Crescini – Via Aurelia, altezza Semafori – Via Aurelia, Via di Granaretto – Via Aurelia, altezza Borgo di Palidoro – Borgo di Palidoro

Orari di partenza:

07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30

Linea 16, Borgo di Palidoro – stazione di Maccarese

Percorso andata: Borgo di Palidoro – Tragliata – Testa di Lepre – Stazione Maccarese

Fermate:

Via Aurelia, Borgo di Palidoro – Via San Carlo a Palidoro, Poliambulatorio – Via Aurelia, altezza Stazione FFSS Palidoro – Via del Casale di Sant’Angelo, civ. 647 – Via di Tragliata, Borgo di Tragliata – Via di Tragliata, civ. 425 – Via di Tragliata, civ. 292 – Testa di Lepre, Largo di Formichi – Via Emilio Pasquini, civ. 100 – Via Emilio Pasquini, civ. 66 – Via Emilio Pasquini, Dopo intersezione con via dell’Arrone – Via dell’Arrone 2 – Via dell’Arrone 1 – Via del Fontanile di Mezzaluna, Coop. Allevamenti – Via del Fontanile di Mezzaluna, altezza Via Aurelia – Via del Fontanile di Mezzaluna, Leprignana – Via del Fontanile di Mezzaluna, civ. 171 – Via del Fontanile di Mezzaluna – Via del Fontanile di Mezzaluna, Laghetti – Via della Muratella Nuova, altezza Rotonda di Mezzaluna – Stazione FFSS Maccarese

Orari di partenza:

07:20 – 08:25 – 09:30 – 10:35 – 11:40 – 12:45 – 13:50 – 14:55 – 16:00 – 17:05

Percorso di ritorno: Stazione Maccarese – Testa di Lepre – Tragliata – Borgo di Palidoro

Fermate:

Stazione FFSS Maccarese – Via della Muratella Nuova, altezza Rotonda di Mezzaluna – Via del Fontanile di Mezzaluna, Laghetti – Via del Fontanile di Mezzaluna – Via del Fontanile di Mezzaluna, civ. 171 – Via del Fontanile di Mezzaluna, Leprignana – Via del Fontanile di Mezzaluna, altezza Via Aurelia – Via del Fontanile di Mezzaluna, Coop. Allevamenti – Via dell’Arrone 1 – Via dell’Arrone 2 – Via Emilio Pasquini, Dopo intersezione con via dell’Arrone – Via Emilio Pasquini, civ. 66 – Via Emilio Pasquini, civ. 100 – Testa di Lepre, Largo di Formichi – Via di Tragliata, civ. 292 – Via di Tragliata, civ. 425 – Via di Tragliata, Borgo di Tragliata – Via del Casale di Sant’Angelo, civ. 647 – Via Aurelia, Via di Granaretto – Via Aurelia, Borgo di Palidoro

Orari di partenza:

07:50 – 08:55 – 10:00 – 11:05 – 12:10 – 13:15 – 14:20 – 15:25 – 16:30 – 17:35