Agricoltura sostenibile, a Focene nasce “Operazione Madre Natura”

Fiumicino – Al via l’iniziativa “Operazione Madre Natura” a Focene. Promosso da un cittadino del territorio, il progetto ha come obiettivo quello di avvicinare le persone alla natura, invitandole a “colorare” terrazzi, giardini e balconi attraverso la costruzione di piccoli orti.

“Oggi ho deciso di investire l’entrata della mia cassa integrazione – spiega in una nota il cittadino che ha avviato l’iniziativa, Leonardo Salsano – in un progetto che ho voluto nominare “Operazione Madre Natura”, ho ordinato 1200 piantine di ortaggi vari da donare a tutti coloro che aderiranno all’iniziativa. La frenesia del mondo moderno ci ha portati ad un progressivo distacco dalla natura e al beneficio dei suoi frutti. Questo virus ha mostrato i lati più deboli e vulnerabili della nostra società e una volta che ci sveglieremo dal torpore di questo letargo ci aspetteremo tutti quanti di vivere in un mondo migliore, ma il mondo fuori dalle nostre case sarà lo stesso se non peggio se a cambiare non sarà il nostro pensiero e l’ atteggiamento verso la natura, e nel piccolo ognuno può fare la sua parte”.

“Con questa iniziativa – continua la nota – vorrei sensibilizzare quante più persone possibili nel cercare di colorare terrazzi, giardini e balconi nella costruzione di piccoli orti. Nel nostro territorio di Focene, gli elementi della natura come il sole, la brezza marina, l’acqua e le fasi lunari rappresentano il mix ideale per connetterci di nuovo ad un approccio sano alla natura che non sarà lì ad aspettarci con il pos e sarebbe anche molto più gratificante e sano mangiare i frutti di una terra coltivata anche in piccola scala. A partire da sabato prossimo le piantine saranno a disposizione gratuitamente”.

“Ci tengo a ringraziare Fabrizio Pagliuca – conclude Salsano – titolare di Eden Garden Fiumicino per la sua disponibilità di parte dell’ ordine, per l’ottimo prezzo concesso e i suoi consigli interattivi su come coltivare la terra per chiunque ne chiedesse aiuto. Le modalità di consegna saranno pubblicate una volta arrivate le piantine”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino