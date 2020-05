Anzio, proseguono i lavori per la nuova segnaletica stradale

Anzio – Al centro cittadino, a tutela della sicurezza stradale, con il coordinamento della Polizia Locale, è in corso l’intervento per il restyling delle strisce pedonali, per la segnaletica orizzontale e per le aree parcheggio che, fino al 31 maggio, resteranno comunque gratuite. A breve, ultimate le procedure, partiranno i lavori anche per la nuova segnaletica a Lavinio e negli altri quartieri del territorio.

“Insieme alla segnaletica orizzontale, – afferma l’assessore alla Pianificazione del Territorio, Gianluca Mazzi – stiamo rinnovando anche quella verticale, con l’avvio di tutta una serie di opere finalizzate alla riqualificazione del territorio“.

Da alcuni giorni, con l’Amministrazione De Angelis, sono stati riaperti numerosi cantieri, per la manutenzione straordinaria delle strade, per i nuovi marciapiedi sulla litoranea e per l’efficientamento ed il potenziamento della pubblica illuminazione cittadina.

