Civitavecchia, pusher sorpreso a vendere eroina: arrestato

Civitavecchia – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, nella giornata di martedì hanno arrestato un 50enne italiano, abitante a Civitavecchia, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato alla Prefettura di Roma un uomo per uso personale di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari della Stazione di Santa Marinella, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, nel corso degli assidui servizi finalizzati al controllo del territorio nonché alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, nella pomeriggio di sabato a Civitavecchia hanno sorpreso un individuo, già noto per i propri trascorsi penali, mentre cedeva una dose a un ragazzo.

A quel punto i militari sono intervenuti bloccando i due individui e accertando nel contempo che si trattava di una dose di eroina di 1,5 grammi. I militari hanno effettuato l’immediata perquisizione presso l’abitazione del pusher nel corso della quale sono stati rinvenuti ulteriori 1,5 grammi della medesima sostanza e la somma di 1900 euro, verosimile provento dell’illecita attività, il tutto sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti il pusher è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria alla misura degli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

