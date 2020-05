Coronavirus, Nettuno piange un’altra vittima: sale a 12 il numero dei decessi nel comune

Nettuno – “È una donna di 68 anni l’ultimo decesso causato dal Coronavirus. La paziente era risultata positiva lo scorso 23 aprile presso la Clinica Villa dei Pini e presentava patologie pregresse. Le sue condizioni sono peggiorate tanto da rendere necessario il trasporto all’Ospedale Santa Maria Goretti dove è spirata. Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. L’intera città di Nettuno è vicina al loro dolore e a quello delle famiglie delle altre vittime del coronavirus”. È quanto si legge in un comunicato stampa del Comune di Nettuno.

“Nessun nuovo caso di coronavirus – conclude il Comune – è stato registrato dalla Asl Roma 6 a Nettuno. Gli attualmente positivi restano ventitré, undici ospedalizzati, undici in quarantena e uno ricoverato alla Clinica Villa dei Pini di Anzio. Undici i cittadini posti in isolamento domiciliare”.

