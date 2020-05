Darsena La Quercia, a Formia al via il restyling del mercato ittico

Formia – Dopo l’emergenza Coronavirus e il relativo blocco dei cantieri, a Formia riprendono i lavori di riqualificazione del mercato ittico presso la darsena La Quercia.

“L’intervento sulla darsena risponde a una visione politica chiara che fonda il turismo innanzitutto sulla riqualificazione dei luoghi. – ha spiegato l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Kristian Franzini.- In particolare, questi lavori sono stati pensati per rivalutare il mercato del pesce in un’ottica di attrattiva verso la città. E proprio per questo motivo, stiamo programmando di arricchire l’area, preparandola ad ospitare anche un mercato alimentare a Km Zero.”

Forte: “Questa amministrazione riconosce il peso della pesca per l’economia della città”

Ma che cosa riguarderanno, nello specifico, i lavori? Con un intervento totale di 100mila euro (il cofinanziamento è con fondi della Regione Lazio e del Comune di Formia) si procederà al restyling della copertura, il rifacimento dei banchi di vendita, della pavimentazione, e dei sotto servizi (griglie di raccolta acqua e simili). I lavori saranno svolti da due diverse ditte.

“L’Amministrazione – ha sottolineato l’assessore Pasquale Forte – riconosce il peso della pesca per l’economia della città ed è vicina ai pescatori, per questo ha provveduto a permettere l’attività di vendita anche durante questi quasi due mesi di lavori, mettendo a disposizione due locali ubicati su Largo Paone al di sotto del Ponte Tallini.”

“Questo è solo un primo atto – ha concluso il presidente della Commissione Lavori Pubblici Fabio Papa – gli uffici sono già a lavoro per rispondere ad un secondo Bando Regionale che ci permetterà di eseguire nuovi lavori, sempre a favore dei pescatori, sul Molo Azzurra. Il progetto prevederà la riqualificazione del Molo con una nuova linea di illuminazione, il rifacimento della pavimentazione e nuove colonnine di acqua ed elettricità per i pescherecci.”

