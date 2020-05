Fiumicino, altri tre guariti: scendono a 17 le persone positive al Covid-19

Fiumicino – “La Asl Roma 3 ha appena inviato il nuovo aggiornamento sulla situazione dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Per la prima volta, il numero delle persone positive a Fiumicino scende sotto la soglia dei 20 – spiega il sindaco -. Sono infatti 17, in questo momento le persone che hanno contratto il virus e non sono ancora guarite. Le persone in sorveglianza attiva, invece, sono 28“.

“È un segnale incoraggiante, ma non possiamo e non dobbiamo cantare vittoria – conclude il sindaco -. Sappiamo che quello che succede oggi è frutto di ciò che è avvenuto nei giorni passati. Allo stesso modo per vedere gli effetti di quello che accade in questi giorni dobbiamo aspettare un po’. Per questo serve molta prudenza da parte di tutte e tutti“.

